Top 10 Rheinland: Die Fußgänger-Autobahn

Die Fußgänger-Autobahn FOTO: DenisaRichters FOTO: DenisaRichters

In Düsseldorf gibt es viel zu sehen, vor allem die unterschiedlichsten Menschen. Wer dieser Leidenschaft frönt, sollte unbedingt eine gewisse Zeit am nördlichen Ende des Luxusboulevards Königsallee verbringen. Genauer gesagt zwischen den beiden Seiten dieser Straße. Mit dem Rücken zur riesigen Reklametafel, hinter der sich die U-Bahn-Baucontainer verstecken, und dem Blick Richtung Kö-Graben laufen an einem so viele Menschen vorbei, wie wohl sonst nirgends in der Stadt. Dieses Stück der Theodor-Körner-Straße verbindet Altstadt, Kö und die preislich gemäßigtere Schadowstraße. Entsprechend gemischt ist das Publikum.