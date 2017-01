später lesen Top 10 Rheinland Die Galerie Dielämmer Teilen

„Judith Dielämmer“ in Grevenbroich ist zwar kein Atelier im klassischen Sinne. Dennoch kann in der von Künstlern betriebenen Galerie an der Alten Bergheimer Straße 7 jede Menge Kunst besichtigt werden. Mehr als 20 Kunstschaffende aus Grevenbroich und Umgebung sind in der Galerie vertreten und zeigen ein buntes Spektrum von Malerei, Skulpturen und Fotografien. Regelmäßig tüfteln die Künstler an neuen Ausstellungen. Die Galerie bietet ihnen eine Plattform – und nimmt auch ungewöhnliche Werke in ihr Programm auf. So waren dort schon Kunstwerke zu sehen, in denen es vorrangig um alte Schallplatten geht. Die Galerie ist freitags von 18 bis 20 Uhr geöffnet.