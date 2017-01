später lesen Top 10 Rheinland Die Giraffe am Flughafen FOTO: Flughafen FOTO: Flughafen Teilen

So richtig verstanden haben wir nicht, was die Giraffe am Düsseldorfer Flughafen beruflich macht. Sie wohnt im Terminalbereich A, steht in der Ankunftsebene und blickt mit ihrem Kopf dank des langen Halses auf die Abflugebene. Sie ist eigentlich der Werbeträger für eine Autovermietung, aber was haben Mietwagen mit Giraffen zu tun? Egal. Die Giraffe ist aus Kunststoff, lebensgroß und unheimlich sympathisch. Und wenn man viel fliegt, dann löst ihr Anblick bei der Heimkehr ein heimatliches Gefühl aus, das der Kölner kennt, wenn er von der A 4 den Dom sieht – naja, zumindest ein bisschen so. Genauer gesagt ist es der Anblick der langen Beine, denn auf der Ankunftsebene kann man den Kopf natürlich nicht sehen. Es ist übrigens nicht nur eine Giraffe, sondern es gibt noch eine kleine Babygiraffe, die der großen Giraffe Gesellschaft leistet.