Top 10 Rheinland: Die große Brückenrunde

Route: Vom Apolloplatz über die Rheinkniebrücke, dann rechts, über die Theodor-Heuss-Brücke, dann rechts und zurück zum Apolloplatz.

Die rund acht Kilometer lange Strecke zwischen Rheinknie- und Theodor-Heuss-Brücke ist eine echte Attraktion. Nicht nur, dass man direkt am Rhein durch die Innenstadt läuft und quasi nebenbei eine Tour vorbei an einigen der schönsten Sehenswürdigkeiten macht. Die Strecke ist darüber hinaus beleuchtet und deshalb auch zu Tagesrandzeiten nutzbar. Im Linksrheinischen ist die Beleuchtung in Richtung Theodor-Heuss-Brücke allerdings schlecht, bei schlechter Witterung empfiehlt sich eine Stirnlampe. Offizieller Startpunkt ist der Apolloplatz, wo sich auch eine Übersichtskarte findet. In der Nähe gibt es einen kostenpflichtigen Parkplatz, mehrere Straßenbahnen halten dort. Der Einstieg in die Strecke ist allerdings auch an jedem anderen Punkt der Route möglich. Die ganze Strecke ist ausgeschildert.

Diese herausragende Route muss man – wenn man die acht Kilometer schafft – unbedingt mal gelaufen sein.