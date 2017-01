später lesen Top 10 Rheinland Die Kanadagänse FOTO: Andreas Bretz FOTO: Andreas Bretz Teilen

Sie sind die wohl unbeliebtesten Federtiere der Landeshauptstadt. Die Kanadagänse erkennt man gut an ihrem schwarzen Kopf und dem weißen Wangenfleck. Einst waren sie, wie der Name ja unschwer erkennen lässt, in den Weiten Kanadas zuhause. Doch ab den 1960er Jahren beschlossen bestimmte Kanadagänse, wahrscheinlich entflohene Ziervögel aus Parks, Deutschland zu besiedeln. In Düsseldorf suchten sie sich Plätze, die auch Menschen gut gefallen, das Löricker Freibad nutzen sie gern als Lande- und Liegewiese, genauso den Hofgarten und den Südpark. Und dort machen sie vor allem eines: Dreck. Deswegen kommen immer mal wieder ein paar Gänsefeinde auf die Idee, man könnte sie vielleicht mit einem Schrotgewehr vom Himmel holen. Dann wären die Parks wieder sauber und an St. Martin wäre der Braten gesichert. Aber nein, durchgesetzt hat das noch keiner, und so dürfen sich die Parkbesucher auch weiterhin an den gutaussehenden Nordamerikanern erfreuen.