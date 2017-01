später lesen Top 10 Rheinland Die "Kiesgrube" in Uedesheim Teilen

Wer vermutet mitten im Uedesheimer Gewerbegebiet am Blankenwasser eine riesige Open-Air-Location? Von außen wirkt diese Disco jedenfalls relativ unscheinbar. Doch wer denkt, dass dort nicht viel los ist, hat sich wohl ordentlich geschnitten. Denn gerade an heißen Sommertagen herrscht dort Hochbetrieb. Die "Kiesgrube" ist ein Treffpunkt für Fans der alternativen Musik, die auch einen alternativen Lebensstil haben. Dort legen immer wieder auch international bekannte DJs auf, die ihr Publikum mit Musik begeistern, die in der Regel fernab vom „Mainstream“ läuft. Die „Kiesgrube“ öffnet nur bei gutem Wetter. Das gesamte Areal ist mit Sand ausgelegt, es gibt auch ein gastronomisches Angebot. Bei den Menschen, die dort feiern, dürften durch balinesische Betten auch Urlaubsgefühle aufkommen. Die Veranstalter haben die „Kiesgrube“ zudem schön dekoriert. Es gibt zwei große Tanzebenen.