Top 10 Rheinland: Die kleine Brückenrunde

Route: Vom Apolloplatz über die Rheinkniebrücke, dann rechts, Oberkasseler Brücke, dann rechts und zurück zum Apolloplatz.

Die kleine Ausgabe der Brückenrunde führt nur bis zur Oberkasseler Brücke und ist mit vier Kilometern halb so lang wie die Gesamtstrecke. Auch sie ist durchgehend beleuchtet. Der Aufstieg zur Oberkasseler Brücke auf der Altstadt-Seite erfolgt entweder über die Brückenrampe an der Eiskellerstraße (man muss also ein Stück bergauf laufen) oder über die Treppe. Der offizielle Startpunkt ist der Apollo-Platz, ein Einstieg ist allerdings an jeder Stelle möglich.

Die Brückenrunde ist eine wunderschöne Strecke – und ein guter Service für Läufer, die es bei Tageslicht nicht zum Sport schaffen.