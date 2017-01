später lesen Top 10 Rheinland Die Klever Galleien FOTO: Klaus-Dieter Stade FOTO: Klaus-Dieter Stade Teilen

Die Klever Galleien bieten wohl die bekannteste Ansicht Kleves. Die weitläufigen Grünanlagen laden zu Spaziergängen vor historischer Kulisse aus Schwanenburg und Stiftskirche ein. Entlang des Kermisdahls geht es in die Innenstadt, wo sich ein sommerlicher Einkaufsbummel anschließt. Über den kleinen Fluss führt seit 2005 "am engen Hals" die Luisenbrücke. Benannt ist sie an die ihrerzeit beliebte Königin Luise von Preußen, die als 16-Jährige 1791 Kleve auf einer Bildungsreise an den Niederrhein besuchte.