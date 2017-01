später lesen Top 10 Rheinland Die Krypta der Robert-Schumann-Hochschule FOTO: Andreas Endermann FOTO: Andreas Endermann Teilen

Twittern







Über eine schmale Treppe gelangt man in der Robert-Schumann-Hochschule für Musik in die Krypta und damit zu einem überwältigenden Ort der Besinnung und Meditation. Geschaffen wurde der Raum von Beuys-Schüler Emil Schult in mehrjähriger Arbeit als Hinterglasmalerei. Der überkonfessionelle Andachtsraum ist komplett mit Glas verkleidet und in prächtigen Farben gestaltet (die Decke stellt zum Beispiel den Planetenhimmel dar) und verarbeitet viele Symbole und Themen der christlichen und jüdischen Kultur, darunter das Pfingstwunder und das hebräische Alphabet.