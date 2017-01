später lesen Top 10 Rheinland Die Kunstwerkstatt Teilen

Twittern







"Das kleine Studio" ist speziell auf die Bedürfnisse von Kindern ab drei Jahren ausgerichtet. Verschiedene Workshops führen sie in Maltechniken, Raumwahrnehmungen ein und an unterschiedliche Materialien heran. Führungen und Workshops werden auch Geburtstagskindern und ihren kleinen Gästen angeboten. Dabei lernen sie, ihre vertraute Umwelt durch die künstlerische Beschäftigung mit anderen Augen zu sehen. Im Workshop "Blind wie ein Maulwurf" wird der Frage nachgegangen, was Maulwürfe, Regenwürmer und Fledermäuse gemeinsam haben. Mit geschlossenen oder verbundenen Augen erfühlen die Kinder unterschiedliche Gegenstände und Materialien. Im Anschluss gestalten sie Tiere aus Ton und verlassen sich dabei auf ihren Tastsinn. Ein anderer Workshop lautet: "Gemeinsam sind wir stark". Dabei wird spielerisch das Werk des Malers Juan Munoz anhand von 27 großen aufgestellten Figuren erklärt. Im anschließenden Workshop malt jedes Kind ein Selbstbildnis, das zu einem Gruppenporträt zusammengefügt wird.