Top 10 Rheinland: Die Mevissenstraße

Keine Straße zum Bummeln, aber ein Bereich, in dem sich vieles Lebenspraktische konzentriert: vom großen Discounter über zwei Baumärkte, dem Möbelhaus Schaffrath, einem Polsterspezialisten sowie Holz- und Teppichfachgeschäften findet sich in dem Bereich auf engem Raum vieles, was man zum Leben und Wohnen braucht. Quasi um die Ecke auf dem Birkschenweg ist zudem das Möbelhaus Knuffmann, Poco und der "KNAST" – ein Möbel- und Accessoire-Spezialist mit ungewöhnlichen Angeboten.