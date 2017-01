Top 10 Rheinland: Die neue Düsseldorfer Altstadt

Sind die Libeskind-Bauten monströse Klötze mit lächerlich kleinen Begrünungselementen - oder elegant geschwungene Komplexe, die keine Rückseite kennen, ein gelungenes Scharnier zwischen Stadt und Park? Jeder bilde sich seine eigene Meinung, laufe um die Neubauten herum, setze sich im Hofgarten auf eine Bank und betrachte das Ensemble. Zur neuen Innenstadt gehört auch das gerade erst sanierte Dreischeibenhaus sowie das Schauspielhaus, auf dessen Kurven Libeskind geantwortet hat - und in einigen Jahren das "Ingenhoven-Tal" am Gustaf-Gründgens-Platz.

In den vergangenen Jahren sind Architektur-Fans in den Medienhafen gefahren, wenn sie spannende Objekte in Augenschein nehmen wollten. Dank Libeskind ist das Herz der Landeshauptstadt in den Fokus gerückt. Wenn mit Kö-Bogen II das Zentrum inklusive Hofgartenerweiterung in neuem Stil vollendet ist, entfaltet die Innenstadt eine noch größere Anziehungskraft.