später lesen Top 10 Rheinland Die Neusser Eissporthalle Teilen

Twittern







In der Jahreszeit, in der man draußen nur eingeschränkt Sport machen kann, ist die Eissporthalle die winterliche Alternative. Die Halle ist groß, das Eis wird jeden Tag glattgeschliffen. Der Spaßfaktor ist hoch – sowohl bei Anfängern als auch bei den Eislauf-Profis. In der Halle finden immer unterschiedliche Events statt, zum Beispiel Discos. Es gibt auch ein gastronomisches Angebot vor Ort. Die Eissporthalle in Reuschenberg wird von verschiedenen Altersgruppen gerne angesteuert. Betrieben wird die Eissporthalle übrigens von den Neusser Stadtwerken.