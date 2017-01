später lesen Top 10 Rheinland Die Neusser Stadtbibliothek Teilen

Ein Ort, an dem Stille oberstes Gebot ist, ist die Stadtbibliothek in Neuss. Leseratten können sich dort austoben und in tausenden verschiedenen Büchern blättern. Dabei ist das Reden untersagt – lediglich bei Veranstaltungen wird es in der Bibliothek mal etwas lauter. In der Regel allerdings zählt die Stadtbibliothek zu den ruhigsten Orten im Rhein-Kreis. Denn die Besucher sollen sich beim Lesen konzentrieren können, ohne ständig von redenden Menschen unterbrochen zu werden. Viele Besucher nutzen den Leseraum der Bibliothek auch unabhängig von einer Ausleihe zum Entspannen, zum Forschen oder zum Abschalten. Eben weil es dort so ruhig ist.