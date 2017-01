später lesen Top 10 Rheinland Die Pfarrkirche St. Josef Teilen

Die Pfarrkirche St. Josef in der Grevenbroicher Südstadt ist eine echte Rarität: Entworfen wurde sie von dem Kölner Star-Architekten Gottfried Böhm, der in der Südstadt seine Visionen von einem modernen Gotteshaus realisierte. Der freistehende Glockenturm und der eigenwillige Mix aus Beton und Glas galten vor 56 Jahren ebenso wie das gewölbte Tonnendach als kleine architektonische Sensation. Noch heute ist die Kirche in der Umgebung einzigartig. In dem Gotteshaus sind auch besondere Fenster verbaut. Regelmäßig finden dort darüber hinaus Chorkonzerte statt.