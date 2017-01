später lesen Top 10 Rheinland Die Raketenstation Hombroich Teilen

Die Raketenstation Hombroich ist ein Museumsgelände in der Nähe von Holzheim und im Besitz der Stiftung Insel Hombroich. Der ehemalige Nato-Stützpunkt, auf dem Flugabwehrraketen stationiert waren, wurde 1990 geschlossen. Vier Jahre später kaufte der Kunstsammler Karl-Heinrich Müller die Raketenstation. Er legte den Grundstein für die kulturelle Entwicklung des ehemaligen Nato-Geländes zu einem Ort der Kunst, der Wissenschaft und der Natur. Die Kultur in NRW erhielt dort ein interdisziplinäres Experimentierfeld. Die Hallen, Hangars, Erdwälle und der Beobachtungsturm auf der rund elf Hektar großen Fläche wurden renoviert und umgestaltet. Für die Bebauung des Geländes konnte Karl-Heinrich Müller neben dem Bildhauer Erwin Heerich weitere international renommierte Künstler und Architekten gewinnen, die sich mit ihren Bauten in einem Grenzbereich von Architektur und Skulptur bewegen. Auf dem Gelände arbeitet heute eine Vielzahl von Künstlern, Dichtern, Komponisten und Wissenschaftlern.