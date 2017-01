später lesen Top 10 Rheinland Die Rittertour Solingen Teilen

Bis Oktober fährt der historische Obus 59 jeweils am zweiten Sonntag des Monats die Rittertour vom Hauptbahnhof in Ohligs über Wald, Central, Graf-Wilhelm-Platz und Krahenhöhe nach Burg zur Wupperbrücke. Hier kann der Wendevorgang auf der Drehscheibe beobachtet werden – genau so, wie es von 1959 bis 2009 Alltag war. Zu- und Ausstieg sind an jeder Haltestelle möglich – sofern Sitzplätze vorhanden sind.