später lesen Top 10 Rheinland Die Robbe im Hafen FOTO: Feuerwehr FOTO: Feuerwehr Teilen

Twittern







Was die kleine Robbe im sonnigen Oktober 2014 in den Düsseldorfer Medienhafen gelockt hat, bleibt ein Rätsel. Aber sie hat es dorthin geschafft. Feuerwehrleute machten ein Foto von dem niedlichen Tier. Und Hunderte Tierfreunde versuchten ein ganzes Wochenende lang, Robby zu erblicken, die meisten leider vergebens. Anrufe bei der Seehundwarte in Husum brachten die Erkenntnis, dass man sich keine Sorge um Robby machen muss. Denn in Salz- und Süßwasser fühlt sie sich gleichermaßen wohl. Wahrscheinlich ist, dass die Robbe aus der holländischen Nordsee den Rhein entlang bis nach Düsseldorf schwamm. Und laut Experten wird sie auch den Weg ins Meer ganz aus eigener Kraft zurückfinden.