Top 10 Rheinland: Die Salzgrotte in Neuss

Im ehemaligen Stiftskeller im Haus am Münsterplatz 26 wurde mit massiven Wänden und Salzbrocken aus Kristallsalz des Himalayagebirges sowie einer Bodenschüttung mit Salz aus dem Toten Meer ein gesundes Mikroklima erzeugt, in dem man sich entspannen und wie nebenbei noch etwas für seine Haut und seine Atemwege tun kann. In die Wochenöffnungszeiten sind auch „Klangreisen“ zur Entspannung eingestreut, die Entspannung mit „Klangschalen und Gong“ versprechen. Die Salzgrotte zählt zu den ruhigsten Orten im Kreisgebiet – gerade die Klangreisen sind empfehlenswert. Wer allerdings komplett für sich alleine sein möchte, ist dort falsch.