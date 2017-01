später lesen Top 10 Rheinland Die schlichte Erbsensuppe Teilen

Einfach aber genial: Diese Kurzbeschreibung passt perfekt zur rheinischen Erbsensuppe – oder besser gesagt: zur „Ähzesupp“. Das Gericht ist besonders an kühlen Tagen beliebt und wird gerne zwischendurch serviert. Sogar in manchen Neusser Imbissen ist die Erbsensuppe auf rheinische Art erhältlich. Und auch kochen kann man sie relativ spontan, zumindest dann, wenn man es schon einen Tag vorher weiß. Denn: Die Erbsen sollten als Haupt-Bestandteil des Süppchens schon einen Tag vor der Zubereitung über Nacht in dem Wasser eingelegt werden, in dem sie später gekocht werden. Dazu kommen nach regionaler Rezeptur natürlich Zwiebeln und Kartoffeln, knuspriger Speck und frische, kleingehackte Kräuter. Für den „Feinschliff“ sollten Köche ihre Suppe mit Salz, Pfeffer und je nach Geschmack ein bisschen Senf abschmecken und Mettwürstchen hinzugeben.