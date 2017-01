später lesen Top 10 Rheinland Die "Tank-Stelle" in Dormagen Teilen

Die "Tanke" ist Kult in Dormagen. Dort haben bereits Generationen von Dormagenern gefeiert. Gerade an den Wochenenden ist dort mächtig was los. Konzerte sind ein wichtiges Thema, zwei pro Monat gibt es in der Regel im Gewerbegebiet Top West, wo Serif Abdulahi seit Jahren die "Tank-Stelle" führt. Freitags und samstags hat er den Laden auch bis 5 Uhr morgens geöffnet. Gerade bei jungen Menschen sehr beliebt. Einer der wenigen Musikkneipen und Discos, die im Rhein-Kreis seit vielen Jahren erfolgreich bestehen. Interessierte sollten sich vor ihrem Besuch auf der Homepage der "Tank-Stelle" oder auf der Facebook-Seite über besondere Öffnungszeiten und Events informieren.