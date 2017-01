später lesen Top 10 Rheinland Die Zollfeste Zons Teilen

Natürlich gibt es auch einige kulturelle Angebote in der malerischen Altstadt. Zum Bespiel das Kreismuseum an der Schlossstraße 1 (geöffnet dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr). Das Besondere: An jedem Mittwoch und jedem ersten Samstag im Monat haben alle Bewohner aus dem Rhein-Kreis Neuss dort freien Eintritt. Eine weitere Sehenswürdigkeit im Ort ist die Zonser Windmühle, die der Heimat- und Verkehrs-Verein betreibt. Von April bis Oktober ist die Mühle freitags bis sonntags von 13 bis 18 Uhr geöffnet, bei schönem Wetter auch in der Woche. Bei Regen ist die Windmühle geschlossen. Wer etwas mehr über Zons und die Geschichte des Dormagener Ortsteils erfahren möchte, kann sich auch eine Stadtführung anschließen. Mit dabei sind unter anderem ein „Nachtwächter“ und das „Zonser Waschweib“. Infos gibt’s am der Tourist-Info, Schlossstraße 2-4 oder telefonisch unter 02133 2762815. Da Sightseeing bekanntlich hungrig macht, gibt es entlang der Stadtmauer selbstverständlich auch einige Einkehrmöglichkeiten. Vom Zonser „Fährhaus“ an der Fähre über den „Stratos-Grill“ vor dem Rheintor bis hin zum Eiscafé am Rheintor und zum Restaurant „Volksgarten“ des Schloss-Friedestrom-Hotels. Besonders schön für eine Rast mitten in der Altstadt: das Schloßcafé neben dem Kräutergarten an der Schlossstraße 4 (geöffnet mittwochs bis montags von 9 bis 22 Uhr) mit Außengastronomie