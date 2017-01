später lesen Top 10 Rheinland Diersfordter Wald in Wesel FOTO: Archiv FOTO: Archiv Teilen

Der Diersfordter Wald in Wesel ist ein 927 Hektar großes Waldgebiet, das aus etlichen unterschiedlichen Biotopen und kleineren Schutzgebieten besteht. In dem an Grav-Insel grenzenden Waldstück ist die Dichte an Kastanien besonders hoch. Zahlreiche Maronenfreunde finden sich dort an herbstlichen Nachmittagen ein, um die schmackhaften Esskastanien zu sammeln.