Top 10 Rheinland: Dietrich-Bonhoeffer-Kirche (Garath)

Ein bisschen sehen die Stoffpuppen der Garather Krippe aus wie Figuren aus einem Bilderbuch. Klar in der Kontur, klar auch in der Farbe. Rotes Gewand mit blauer Stola – da steht Maria. Mit dunklen Haaren und einem Bart – das ist Josef. Dazu ein brauner Ochse und ein grauer Esel – fasst wie kuschelige Plüschtiere. Der kleine Hirte trägt ein weißes Schäfchen im Arm. Und in der Krippe das weiß gekleidete Jesuskindlein. Vor vielen Jahren haben die Senioren der Evangelischen Kirchengemeinde in Garath diese Krippe für die Gemeinde und die Garather gefertigt.

Sie ist am Donnerstag, 17. Dezember, um 10 Uhr beim Kindergottesdienst zu sehen. Am Heiligen Abend, 24. Dezember, ist sie ab 15 Uhr und dann und auch um 16.30 Uhr zu erleben, wenn sie den Hintergrund für das Krippenspiel in den beiden Gottesdiensten bildet. Ansonsten ist die Kirche zu den Gottesdienstzeiten geöffnet. www.ev-kirche-garath.de Die von Gemeindegliedern selbst hergestellte Krippe in der evangelischen Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Garath, Julius-Raschdorff-Straße 4, hat ihren eigenen ästhetischen Reiz