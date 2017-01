Top 10 Rheinland: DIN-Tage

Die DIN-Tage sind bekannt als buntes Stadtfest mit Tradition in Dinslaken. Seit 1974 herrscht am letzten August-Wochenende (28. Bis 30. August) lebhaftes Treiben in der gesamten Innenstadt.

Auf der Altmarkt-Bühne und der Bühne am Neutor gibt es ein bunt gemischtes Musik- und Tanzprogramm.

Im Burginnenhof bietet das Faire Kulturcafé eine Kleinkunstbühne für Lesungen, Kabarett, Chöre und Musiker. Die Besucher finden hier auch einen idyllischen Ort in ruhiger Atmosphäre zum Entspannen und können neben Kaffee und Kuchen, ein kleines kulturelles Rahmenprogramm vor geschichtsträchtiger Kulisse genießen.

Außerdem: Trödelmarkt, gewerblich und für Kinder.

Durch das vielfältige Angebot und die einmalige Atmosphäre zwischen geschichtsträchtiger Kulisse und Einkaufsmeile ist das Stadtfest ein Publikumsmagnet für Dinslaken.