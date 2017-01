später lesen Top 10 Rheinland Disco "102 Club" Neuss Teilen

Twittern







Unter dem Motto „Wir treiben an, was Euch antreibt“ heizt diese Disco ihrem Publikum meistens jeden zweiten Samstag im Monat so richtig ein. Party-Fans können dort so richtig abfeiern und auch zum bunten Musik-Mix tanzen. Die DJs legen häufig Mischungen aus alten und neuen House-Hits auf. Der Schwerpunkt liegt auf elektronischer Musik, immer wieder sind aber auch „Black“-Hits oder Songs aus den aktuellen R’n’B-Charts zu hören. Die Stimmung ist in dieser Disco am Wochenende auf dem Höhepunkt. Die Veranstalter der unterschiedlichen Events achten übrigens auf eine gesunde Mischung aus Männern und Frauen im feiernden Publikum. Oft legen auch internationale DJ-Größen im „102 Club“ auf, der früher übrigens unter dem Namen „Tribehouse“ bekannt war. Die Location kann auch für Veranstaltungen gebucht werden.