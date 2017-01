später lesen Top 10 Rheinland Disco in der Skihalle Neuss Teilen

Der "Neusser Gletscher" ist nicht nur bekannt für seine 300 Meter lange Pulverschnee-Piste, sondern auch für die tollen Partys, die dort regelmäßig stattfinden. Après-Ski, Schlager und aktuelle Charts stehen dort auf dem Programm. Los geht’s immer freitags und samstags ab 20 Uhr. In den ersten zweieinhalb Stunden gibt es Getränke vergünstigt. Wer mitfeiern will, muss nicht zwangsläufig auch Ski gefahren sein. Eingeladen sind alle. Die Skihalle richtet sich mit ihrem Partyangebot übrigens an Menschen im Alter zwischen 18 und 60 Jahren. Es gibt immer wieder auch Mottopartys. Wer dort feiern möchte, sollte sich im Vorfeld über die verschiedenen „Partypakete“ informieren, die das Veranstaltungsteam für die Besucher schnüren kann. Die sind insbesondere für die Gäste interessant, die auch etwas essen möchten, bevor es auf die Tanzfläche geht.