Top 10 Rheinland: Discothek "Apartment" in Mönchengladbach

Diese Disco ist eine Mischung aus Club, Lounge und Bar – und alles andere als vergleichbar mit den anderen Discos in Mönchengladbach. Im "Apartment" an der Aachener Straße wird getanzt, gechillt und gequatscht. Der Schwerpunkt liegt dort auf Funk- und Soul-Musik der vergangenen 40 Jahre. Das macht diese Disco zu einer besonderen. Darüber hinaus soll die Musik dort nur so laut sein, dass man sich noch gut unterhalten kann. Zudem soll es eine außergewöhnliche Lichtanlage, gemütliche Sitzecken und Wohnzimmer-Atmosphäre geben.