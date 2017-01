später lesen Top 10 Rheinland Discothek "Stilvoll" Neuss Teilen

Twittern







Regional bekannte DJs sind oft in der Disco "Stilvoll" am Neusser Konvent vertreten. Sie heizen ihrem Publikum ordentlich ein – und zwar mit Songs aus den Genres Elektro, House und Hip-Hop. Bei der an jedem ersten Freitag im Monat stattfindenden Veranstaltung "Disco-Discount" ist der Eintritt kostenlos. Normalerweise herrscht dort freitags, samstags und an Vorfeiertagen Hochbetrieb. Die Location liegt citynah und kann auch für Veranstaltungen gebucht werden. Beliebt ist die Disco bei Menschen aus verschiedenen Altersgruppen, bekannt allerdings überwiegend in Neuss. Die Disco fungiert auch als Bar und Lounge, die Getränke schmecken lecker.