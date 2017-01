später lesen Top 10 Rheinland DJK-VfL 1919 Willich Teilen

Twittern







Der DJK-VfL 1919 Willich e.V. besteht aus zwölf Abteilungen, in denen völlig unterschiedliche Sportarten durchgeführt werden. Eine davon ist das Tanzen. Es gibt keine Kurse, sondern Tanzkreise mit unterschiedlichem Leistungsstand. Der Trainer passt den Fortschritt an das Leistungsvermögen der Mitglieder an. Der Sportbetrieb läuft permanent das ganze Jahr, ein Einstieg ist immer möglich. Das Angebot umfasst Tanzkreise für Kinder (Choreographie und Videoclip Dancing), Einsteiger, Singles und Paare sowie eine Gruppe für Rock’n’Roll-Fans. Der Verein organisiert zudem die DTSA-Prüfungen (Deutsche Tanzsport-Abzeichen) und veranstaltet den Europapokal.