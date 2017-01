später lesen Top 10 Rheinland Dong-Festival in Neukirchen-Vluyn FOTO: Siegfried Wensierski FOTO: Siegfried Wensierski Teilen

Vom 16. bis 18. Juli wird auf der Halde Norddeutschland der Geburtstag des Dong-Festivals gefeiert. Was vor 14 Jahren auf einer Wiese am Fuße der Halde Norddeutschland als improvisierte Metalparty begann, ist heute eine populäre Plattform für Fans harter Gitarren-Musik in Deutschland. Rund 750 Bands haben für die 15. Ausgabe online beworben. Eine Auslese von 20 Bands aus diesem Pool wird im Sommer für drei musikalisch abwechslungsreiche Tage sorgen.