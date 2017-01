später lesen Top 10 Rheinland Dorfcafé Reichswalde FOTO: Dorfcafe FOTO: Dorfcafe Teilen

Twittern







Mit der Eröffnung des Dorfcafés ist nicht nur für die Inhaber ein langer Traum in Erfüllung gegangen. Auch die Reichswalder und auswärtige Besucher kommen vor allem am Wochenende in den Klever Ortsteil, um den selbst gebackenen Kuchen zu probieren oder vom Frühstücksangebot zu wählen. Die Karte ist übersichtlich aber ausreichend, im Café herrscht eine familiäre Atmosphäre.