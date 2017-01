später lesen Top 10 Rheinland Dormagener Weihnachtsmarkt Teilen

Kinderkarussell, Verkaufsbuden und ein Bühnenprogramm mit Puppentheater ziehen in Dormagen Kinder und Erwachsene in ihren Bann. Der Markt vor dem historischen Rathaus in der Fußgängerzone ist ein Erlebnis für die ganze Familie, denn gerade für Kinder wird dort einiges geboten. So sollen am zweiten Adventswochenende 60 Kubikmeter Schnee von der Skihalle Neuss angeliefert werden, auf dem Kinder rodeln können. Passend dazu ein echter Hingucker: eine nachempfundene Almhütte, in der Besucher sich bei bayerischem Ambiente aufs Fest einstimmen können.