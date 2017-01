später lesen Top 10 Rheinland Dschungel Christmas Rock FOTO: Klaus Dieker FOTO: Klaus Dieker Teilen

Wer Weihnachten und Silvester noch nichts vorhat, der kommt im Moerser Kulturzentrum Bollwerk 107 voll auf seine Kosten. Am Heiligabend, 24. Dezember, steht ein “Dschungel Christmas Rock“ auf dem Programm. Auch in diesem Jahr spannt DJ Chris wieder frühzeitig die Rentiere vor seinen Schlitten, um pünktlich ab 22 Uhr zum in der Bollwerk-Kneipe das Beste aus den 80ern, 90ern und Rockbereich zu bescheren. Der Eintritt ist frei. Zum Team-Wettstreit lädt das Bollwerk 107 am 31. Dezember ab 18 Uhr ein. In familiärer Atmosphäre werden Allgemeinwissen, Geschicklichkeit und Reaktionsvermögen auf die Probe gestellt – ab Anfang Dezember sind hierfür 40 Karten zu zehn Euro inklusive Buffet und Mitternachtssekt in der Kneipe erhältlich.