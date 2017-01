Top 10 Rheinland: Düsseldorfer Barockfest im und um Schloss Benrath

Dieses Fest lädt nur an einem Wochenende im Jahr, im August, ins Schloss und den Schlosspark ein. Bereits zur Premiere 2012 strömten Tausende große und kleine Zuschauer von nah und fern nach Benrath, um in die Zeit des Barocks einzutauchen.

Es geht zurück in die Vergangenheit. Gaukler präsentieren sich. Kinder dürfen sich an alten Spielen versuchen. Es geht also auch ohne Computer. Dazu präsentieren sich die Akteure und zahlreiche Angestellte in prachtvollen Kostümen. Ein Augenschmaus.