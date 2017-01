Top 10 Rheinland: Durch den Volksgarten/Südpark

Route: Ein guter Start ist der Eingang in der Nähe des S-Bahnhofs Volksgarten, an dem das berühmte Uhrenkunstwerk steht. Zu dieser Station fahren diverse S- und Straßenbahnlinien.

In der großen Parkanlage in Oberbilk gibt es viele Möglichkeiten für Joggingstrecken in einer Länge zwischen fünf oder zehn Kilometern. Beliebtester Startpunkt ist der Eingang in der Nähe des S-Bahnhofs Volksgarten, an dem das berühmte Uhrenkunstwerk steht. Dort lässt sich auch gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Wer von Süden kommt, kann aber auch auf dem Parkplatz der Mitsubishi Electric Halle sein Fahrzeug abstellen. Der Park ist nicht gut beleuchtet und damit für Jogger nur während der hellen Tageszeit nutzbar.

Der Volksgarten ist eine der schönsten Anlagen der Stadt und auch für ÖPNV-Nutzer gut erreichbar.