Top 10 Rheinland: Dycker Weinhaus in Damm

Es ist eines der beliebtesten Sehenswürdigkeiten im Rhein-Kreis: das Schloss Dyck. Nur einen Steinwurf vom historischen Wasserschloss entfernt liegt das Dycker Weinhaus, gleich an der Einfahrt zum kleinen Örtchen Damm. Klar, dass das Weinhaus mit dem großen Biergarten ein beliebtes Ziel für Radfahrer ist, die mit dem Drahtesel einen Ausflug zum Schloss machen. Der Biergarten ist gemütlich, die Kulisse auch am Weinhaus historisch. Das Ambiente mit Blick auf die Schilf-Felder ist im Rhein-Kreis einzigartig. Auch das Bier schmeckt gut. Bei gediegener Atmosphäre können Besucher dort auch leckere Speisen genießen – in der Saison steht natürlich Spargel auf der Speisekarte ganz oben.