Top 10 Rheinland: Dycker Weinhaus in Jüchen-Damm

Das Dycker Weinhaus gehört zu den ältesten Gebäuden im Dycker Ländchen, erstmals urkundlich erwähnt wurde es im Jahr 1502. Hotel und Restaurant wurden 2012 umfangreich renoviert. Besonders lockt der idyllisch gelegene Biergarten, dessen Speisekarten auch typisch regionale Gerichte enthält, an den Wochenenden Radler und Ausflügler an. An lauen Sommerabenden kann man dort aber auch an Wochentagen entspannen.