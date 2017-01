Top 10 Rheinland: Echt.Scharf.Solingen

"Zehn Jahre Sommerparty - zehn Bands": Es ist ein kleines Jubiläum, das der Initiativkreis Solingen als Veranstalter von Echt.Scharf.Solingen vom 12. bis 14. August 2016 feiert.

Das dreitägige Showprogramm ist ein bunter Mix aus Rock, Schlager, Rock’n’Roll, Pop und Soul. Neben Guildo Horn am Samstag steht auch die Eröffnung mit „Das Wunder“ am Freitag im Zeichen deutscher Töne. Dritter Headliner ist am Sonntag Martin Engeliens Go Music Session, eine der führenden Sessionbands in Deutschland. Alles im Übrigen zu erleben bei freiem Eintritt.

Der Sommerparty ist erneut das Winzerfest angeschlossen. Am Sonntag werden die Geschäfte in der Innenstadt zwischen 13 und 18 Uhr zum Einkaufen und Bummeln geöffnet haben. Rund um den Neumarkt gibt es Getränke- und Imbissstände.

Bummeln, Verweilen, Genießen, Mitmachen und Feiern – nicht nur die Musikfans kommen beim durchgängigen Bühnenprogramm auf ihre Kosten.