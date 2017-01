später lesen Top 10 Rheinland Ehemaliges Landesgartenschaugelände Teilen

Twittern







Es grünt so grün, wenn Grevenbroichs Blüten blühen. Eigentlich schade, dass sie sich im Musical "My Fair Lady" nicht für diesen Satz entschieden haben. Denn die Industriestadt Grevenbroich ist in der Tat sehr grün – und das liegt an dem üppigen Gelände, auf dem 1995 die Landesgartenschau stattgefunden hat. Mittendrin stehen zudem zahlreiche Kunstwerke, unter anderem von Ian Hamilton Finlay. Das Motto der Landesgartenschau lautete übrigens "Die Erde heilen". Also Vorsicht – bei gutem Wetter kommt einem unweigerlich Michael Jacksons "Heal the World" in den Sinn. Ohrwurmgefahr!