Top 10 Rheinland: Ehrenmal auf dem Friedhof Nettergasse in Dormagen

Gedenken an die Opfer des Ersten und Zweiten Weltkriegs. Dort werden die Gedenkfeiern zum Volkstrauertag im November ebenso abgehalten wie die Erinnerung an die Gefallenen und die Opfer von Terror und Krieg – jedes Jahr am Schützenfest-Sonntag Ende Juni nach der Messe spricht der Schützen-Chef dort über die Verantwortung der Gesellschaft für den Frieden. Ihm geht es vor allem darum, gegen das Vergessen zu kämpfen und auch jüngere Generationen über die Gräueltaten aus beiden Weltkriegen aufzuklären. Dass Denkmal erinnert nicht nur an gefallene oder vermisste Soldaten, sondern auch an die Opfer in der Heimat sowie die Opfer von Terror und Gewalt. Das Ehrenmal befindet sich auf dem Friedhof an der Nettergasse in Dormagen.