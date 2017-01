später lesen Top 10 Rheinland Eier mit Speck in Viersen FOTO: Franz-Heinrich Busch FOTO: Franz-Heinrich Busch Teilen

Twittern







Eier mit Speck ist ein Musikfestival, das seit 2006 jedes Jahr am jeweils letzten vollständigen Juliwochenende am Hohen Busch in Viersen stattfindet. Im kommenden Jahr findet es vom 29.-31. Juli statt. Die hauptsächlichen Genres, die das Open-Air-Festival abdeckt, sind neben Rock, Pop und Metal auch Ska und Elektro. Der Name des Festivals entsprang der Überlegung der Veranstalter, was sie an anderen Festivals am meisten störte. Letztlich kam man auf das eher schlechte Frühstücksangebot dort. Schnell war die Idee geboren, kostenloses Frühstück anzubieten und gleichzeitig den Namen des Festivals entsprechend zu wählen. Das Festival ermöglicht der Siegerband des jährlichen „Young Talents“-Wettbewerb, der von der Organisation „YoungLife“ gemeinsam mit der Stadt Viersen durchgeführt wird, einen Auftritt.