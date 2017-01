später lesen Top 10 Rheinland Ein Englisches Vollblut von der Galopprennbahn FOTO: Jürgen Bauer FOTO: Jürgen Bauer Teilen

Sie heißen "Zazou", "Felician" oder "Nordico", und sie sind das schnellste, was in der Welt so auf vier Hufen unterwegs ist: die Galopper, die in den Sommermonaten auf der Grafenberger Rennbahn an den Start gehen. Und die sind von ganz edlem Geblüt. Es handelt sich um Englische Vollblüter. Wer reinrassig ist, darf hinter dem Namen dann die Kennzeichnung "xx" führen. Seit 1793 ist diese Pferderasse über die Eintragung in das so genannte General Stud Book (GSB) definiert. Für eine Eintragung müssen heute Pferde über mindestens acht Generationen nachweisen, dass alle Vorfahren reine Vollblüter waren, somit bereits im Gestütbuch eingetragen sind. Doch die Vollblüter sind nicht nur edel, elegant und wunderschön, sie sind auch das, was man im Zirkus ein "One Trick Pony" nennen würde. Denn für andere Jobs als schnelles Rennen sind sie nur bedingt geeignet. Sie können also weder Holzstämme aus dem Wald ziehen, noch auf der Kirmes als Kinderpony arbeiten. Denn sie sind auch vor allem sehr schreckhaft.