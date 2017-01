später lesen Top 10 Rheinland Eine Runde um den Auesee drehen Teilen

Twittern







Wer nicht nur die überschüssigen Weihnachtspfunde verlieren, sondern auch an seiner Kondition arbeiten möchte, ist am Weseler Auesee richtig. Sieben Kilometer umfasst eine Runde um den See durch das Landschaftsschutzgebiet. Zurücklegen kann man diese entweder zu Fuß in Lauf- oder Schritttempo oder mit dem Fahrrad.

Über die Halbinsel am See führt zudem eine zweite, zusätzliche Laufstrecke. Die ist 3,5 Kilometer lang und in der Dunkelheit beleuchtet. Startpunkt ist am Auestadion, dort gibt es auch Parkmöglichkeiten. Einmal im Jahr ist der See zudem Austragungsort eines Laufs mit besonderer Atmosphäre: Beim Moonlight-Lauf in der Dämmerung treten dann immer Läufer aller Alters- und Leistungsklassen an.