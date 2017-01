später lesen Top 10 Rheinland Einkaufszentrum Hofgarten (Solingen) Teilen

Twittern







Was ein modernes und einladendes Einkaufszentrum sein will, klotzt in der Adventszeit mit einer aufwändigen Weihnachtsbeleuchtung – so auch der Solinger "Hofgarten". Hier blinkt zweifelsohne der schönste Lichterzauber der Klingenstadt. Tauende Lichter funkeln, meterlange Girlanden aus Tannengrün hängen an den Brüstungen, viele Riesenkugeln hängen von der Decke – die Krönung aber ist der riesige Weihnachtsbaum im Keller, der von hier aus bis ins Erdgeschoss reicht.