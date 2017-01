später lesen Top 10 Rheinland Eiscafé "Adamis" in Dormagen Teilen

Die richtige Adresse für Dormagener, die sich zwischendurch eine kühle Leckerei gönnen wollen, ist das Eiscafé Adamis in der Rathaus-Galerie. Die Schalen in der Eis-Theke sind immer gut gefüllt, an den Portionen wird nicht gespart. Das Café lädt zum Entspannen ein und ist auch für Kaffee-Freunde empfehlenswert. Das Eis ist schmackhaft, gerade im Sommer herrscht dort reger Betrieb. Auf der Karte stehen neben Klassikern auch Kreationen des Hauses, die regelmäßig wechseln. Auch ein Frühstück wird dort angeboten.