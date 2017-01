später lesen Top 10 Rheinland Eiscafé Belluno Teilen

Twittern







Das Eiscafé Belluno gehört zu den traditionsreichen Eiscafés der Stadt. Seit 1973 gibt es die Eisdiele an der Helmholtzstraße in Friedrichstadt. Wer italienische Klassiker Stracciatella bis hin zu neuen Kreationen wie Pana-Cotta-Crunch sucht, ist hier richtig. Von außen wirkt das Café unscheinbar, innen hat es nach einer Renovierung eine modern-gemütliche Anmutung. Das Belluno ist aufgrund seiner klassischen Eiskreationen im Viertel zu recht eine Institution. Hier gibt es gut gemachtes italienisches Eis ohne Schnickschnack. Zudem bleiben die Mitarbeiter auch an sehr arbeitsreichen Tagen stets freundlich.