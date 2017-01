später lesen Top 10 Rheinland Eiscafé "Europa" in Wevelinghoven Teilen

Twittern







Seit zehn Jahren betreibt Roxana Parapancea das Eiscafé Europa im Herzen der Gartenstadt. In dieser Zeit hat sie schon so manche spezielle Eis-Kreation vermarktet. Gerade an heißen Sommertagen wählen ihre Kunden zwischen Sorten wie Spargel- oder Basilikum-Eis. Auch Schokoeis mit Ingwer ging dort schon über die Ladentheke. Aber Fans der klassischen Eissorten kommen bei Roxana Parapancea auch nicht zu kurz: Die Speisekarte ist vielfältig und bietet all das, was das Eis-Herz begehrt. Doch wer will –¬ und dafür ist Roxana Parapancea schließlich bekannt –, kann auch schmackhafte Kreationen aus der Experimentier-Küche probieren. Die Qualität stimmt, das Eis wird täglich frisch zubereitet und auch die Bedienung ist freundlich.