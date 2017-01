später lesen Top 10 Rheinland Eiscafé Ghirloni Teilen

Gerresheim wirkt sowieso immer wie einer der glücklichsten Stadtteile, und auch in Sachen Eis ist man blendend versorgt. Gleich drei Cafés gibt es im Zentrum. Auch „Cescon“ und „Tina 2“ (beide an der Benderstraße) haben ihren Charme, aber das Eiscafé Ghirloni (ehemals Tina) am Kölner Tor hat nach unserer Ansicht leicht die Nase vorn. Das Eis aus eigener Manufaktur ist gut – und wer einen Platz auf der Terrasse ergattert, kann sehr schön Leute gucken.