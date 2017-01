später lesen Top 10 Rheinland Eiscafé "La Rosa" in Büttgen Teilen

Twittern







Eis, Eis, Eis – aber Eispralinen oder gar Eistorten finden Eis-Fans allerdings längst nicht in jedem Eiscafé. Doch: Wer auch ausgefallene Kreationen wie diese probieren will, hat im Rhein-Kreis die Möglichkeit dazu. Nämlich im Eiscafé La Rosa in Büttgen. Das traditionelle Geschäft von Familie Erdogan ist mittlerweile weit über die Stadtgrenzen hinaus für seine Eistorten und -pralinen bekannt. Die sind wegen des großen Produktionsaufwands in der Woche nur auf Bestellung erhältlich, doch am Wochenende können sich Interessierte dort durch die ganze Palette der gefrorenen Torten-Vielfalt probieren. Interessant: Der Betrieb ist seit mehr als 40 Jahren in einem alten Bauernhaus mitten im Herzen des Ortes ansässig und lockt damit mit einer ganz besonderen Atmosphäre Eis-Freunde aus dem gesamten Stadtgebiet an.